1. FC Köln bindet Talent Jakobs langfristig

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen U21-Nationalspieler Ismail Jakobs langfristig an den Klub gebunden. Der talentierte Außenbahnspieler, der sich in der vergangenen Saison etabliert hatte, unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilte der FC am Freitag mit.