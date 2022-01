Lewandowski mit frühzeitiger Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Bayern München das Spiel weitestgehend unter Kontrolle: Erst kam Lewandowski zu einer großen Chance, scheiterte aber frei vor dem Tor stehend an Schlussmann Schwäbe (53.), dann setzte Musiala den Ball aus spitzem Winkel an den Außenpfosten (55.).

Eine halbe Stunde vor dem Ende machte Robert Lewandowski schließlich alles klar: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld tauchte Sané vor der gegnerischen Abwehrkette auf. Er steckte den Ball zu Lewandowski durch, der am linken Fünfereck mit einem halbhohen Lupfer in die rechte Ecke zum 3:0 vollendete (62.).

Die Mannschaft von Steffen Baumgart erarbeitete sich noch einige gefährliche Tormöglichkeiten: Erst parierte Manuel Neuer einen präzisen Schuss von Modeste aus 14 Metern. Dann scheiterte Hübers mit einem Kopfball an der Latte des Bayern-Tors. Aber kurz nach der Doppel-Chance erhöhte Lewandowski auf 4:0 (74.).

Erst HSV, dann Bochum

Während Rekordmeister Bayern München bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, muss der 1. FC Köln am Dienstag im Achtelfinale ran: Es geht gegen den Hamburger SV (18:30 Uhr). Danach wartet in der Liga am Samstag der VfL Bochum im NRW-Duell (18:30 Uhr).