Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, unterschrieb der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029. "Schon in den ersten Gesprächen mit Ragnar hatte ich das Gefühl, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zum 1. FC Köln passt" , sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler laut Pressemitteilung.

Der gebürtige Frankfurter Ache war vor seinem Engagement in Kaiserslautern unter anderem für Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth und seinen Ausbildungsverein Sparta Rotterdam aktiv. Bisher kommt Ache auf 20 Bundesliga-Spiele (ein Tor) und 88 Zweitliga-Partien (41 Tore). In der abgelaufenen Saison schoss er in 30 Liga-Spielen für den FCK 18 Tore.