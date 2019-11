Klaus Fichtel ist ein echter Knappe: Als 14-Jähriger arbeitet er als Bergmann auf Zeche Victor im Pütt und kickte in der Freizeit bei Arminia Ickern in seinem Heimatort in der Nähe von Castrop-Rauxel. Mit 20 Jahren bekam er die Chance seines Lebens und tauschte 1965 die Arbeit unter Tage gegen den Beruf des Fußballprofis. Der damalige S04-Trainer Fritz Langner hatte ihn bei seinem Heimatverein entdeckt und für 1200 Mark Grundgehalt nach Schalke geholt.