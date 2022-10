VfL Bochum – gelöst ins Kellerduell beim VfB Stuttgart

Stand: 14.10.2022, 13:25 Uhr

Der VfL Bochum tritt nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga mit Zuversicht am Samstag (15.10.2022, 15.30 Uhr) im Kellerduell beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart an.