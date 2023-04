Keller kritisiert DFL und Leverkusen: "Sind als Letztes informiert worden"

Sportchef Christian Keller hat seinem Ärger über die Umstände der Verlegung des Bundesliga-Derbys bei Bayer Leverkusen in der kommenden Woche Luft gemacht und dabei den rheinischen Rivalen und die Deutsche Fußball Liga kritisiert. "Wie die Abläufe sind, das will niemand hier wissen, sonst verliert der ein oder andere den Glauben an die Integrität des Wettbewerbs", sagte Keller, selbst Aufsichtratsmitglied der DFL, nach dem 0:1 am Samstag gegen den SC Freiburg.

Das Spiel in Leverkusen findet am kommenden Freitag statt, ursprünglich war es für Sonntag angesetzt gewesen. Leverkusen hat dadurch zwei Tage mehr Vorbereitungszeit auf das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom hat.