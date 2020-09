Nach Spuckattacke: Kabak fehlt Schalke fünf Spiele

Augustinsson geschockt, Kabak entschuldigt sich

Der betroffene Augustinsson hatte von der Szene in der 27. Minute nichts mitbekommen, wirkte nach Ansicht der TV-Bilder aber regelrecht geschockt. "Das ist nicht schön, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist nicht Fairplay" , sagte der Schwede. Auch sein Trainer Florian Kohfeldt war bei allem Bemühen um Beherrschung verärgert. "Das ist natürlich ein absolutes Unding, was nicht auf den Fußballplatz gehört" , sagte er und fügte an: "Spucken ist schon sehr, sehr schwierig."

Kabak selbst hatte sich bereits am Samstag bei Augustinsson entschuldigt. " Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht ", schrieb er bei Twitter: " Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig. " Vor einer langen Sperre konnten ihn diese Worte aber auch nicht mehr bewahren.

Stand: 30.09.2020, 15:08