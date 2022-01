Köln stellt Katterbach für Gespräche frei - auch Meré kurz vor Wechsel

Für Katterbach war es eine Hinrunde zum Vergessen. Lediglich ein Kurzeinsatz steht für das kösche Eigengewächs zu Buche - ausgerechnet beim 0:5 in Hoffenheim. Jetzt will das Abwehr-Talent offenbar einen Neuanfang starten und hat auch schon einen Verein im Visier.

Nach 13 Jahren in Köln zieht es Katterbach dem Vernehmen nach zum FC Basel. Die Verhandlungen scheinen in vollem Gange, denn am Montag stellte der FC den 20-Jährigen für Vertragsgespräche vom Training frei.

Für alle Seiten sinnvoll erscheint ein Leihgeschäft, damit der Linksverteidiger Spielpraxis sammeln kann. Katterbachs Vertrag beim 1. FC Köln läuft noch bis Sommer 2024.

Meré vor Wechsel nach Mexiko

Kölns Jorge Meré (links) im Duell mit Freiburgs Woo-Yeong Jeong.

Unterdessen steht der Kölner Abwehrspieler Jorge Meré kurz vor einem Wechsel nach Mexiko zum CF América. "Wir haben uns mit dem mexikanischen Club auf einen Transfervertrag geeinigt. Jorge ist freigestellt, um seine persönlichen Dinge zu klären" , sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung, am Sonntag in einer Medienrunde und meinte damit unter anderem den Medizincheck.

Die Rheinländer suchen nun nach einem Ersatz für den Spanier. "Wir haben auch hier erste Gespräche geführt und sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger" , sagte Kessler.

Zuletzt nur noch zweite Wahl in Köln

Der 24 Jahre alte Meré war im Sommer 2017 von Sporting Gijon nach Köln gewechselt, hatte zuletzt aber keine tragende Rolle mehr beim FC gespielt. Nach einer Verletzung war Meré am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen.

Nach dem Wechsel von Rafael Czichos zu Chicago Fire muss Köln erst einmal Ersatz für die Innenverteidiger-Position finden. Denn zur Zeit hat Köln nur noch drei gelernte Innenverteidiger im Kader: Timo Hübers, Luca Kilian und eben Meré.

Stand: 17.01.2022, 11:58