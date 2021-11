Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montagabend mitteilte, reist der Verteidiger von Bayer Leverkusen nach Wolfsburg, obwohl keiner der bislang 27 berufenen Akteure für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Armenien absagen musste.

Wirtz muss passen

Verzichten muss Flick dagegen auf Tahs Vereinskollegen Florian Wirtz. Der 18-Jährige fällt wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger aus, teilte der Verband am Dienstag mit.

Wirtz hatte am Sonntag bereits das Bundesliga-Spiel von Bayer Leverkusen bei Hertha BSC (1:1) verpasst. Flick saß auf der Tribüne des Olympiastadions und sah dabei auch Tah im Klub-Einsatz. Der 25-Jährige hat bislang 13 Länderspiele bestritten. Zuletzt kam er vor knapp einem Jahr beim desaströsen 0:6 in Spanien zum Einsatz.

dpa | Stand: 09.11.2021, 12:34