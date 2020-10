Beste Zeit bei der EM 2016

In seinen 43 Einsätzen gelangen Hector drei Tore, dazu steuerte er zwölf Torvorlagen bei. Seine beste Zeit in der Nationalmannschaft erlebte Hector bei der EM 2016 in Frankreich, wo er alle Spiele über 90 Minuten bestritt und im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Italien den entscheidenden Elfmeter versenkte. 2017 gewann Hector mit dem DFB-Team zudem den Confed-Cup in Russland.