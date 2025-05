Frimpong war in der Winterpause der Saison 2020/21 von Celtic Glasgow zur Werkself gekommen. Für Leverkusen absolvierte Frimpong 190 Spiele, traf dabei 30 Mal und bereitete 44 weitere Tore vor. Der 24-Jährige Schienenspieler ist für seine Schnelligkeit und seinen Offensivdrang bekannt. Als Stammspieler war er maßgeblich am Double-Gewinn in der Saison 2023/24 beteiligt.

Leverkusener Ausverkauf geht weiter

Nachdem bereits Trainer Xabi Alonso (Real Madrid) und Jonathan Tah (Bayern München) ihren Abgang verkündet hatten, geht mit Frimpong der nächste Leistungsträger. Auch die Zukunft von Ausnahmekönner Florian Wirtz bei der Werkself ist ungewiss. Der LFC verhandelt derzeit offenbar mit Leverkusen über einen Transfer des Nationalspielers, britischen Medien zufolge haben die Reds kürzlich ein verbessertes Angebot über rund 130 Millionen Euro abgegeben.

