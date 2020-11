Das Ergebnis der vielen Unterredungen: Es dürften noch Konsequenzen für die Spieler folgen, die der Verein aber noch nicht mitgeteilt hat. Stambouli soll sich vor Mannschaft und Trainer entschuldigt haben und kann weiter am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Amine Harit (l) und Benjamin Stambouli

Die Liste der Verfehlungen ist schließlich lang. Auch Stambouli soll nach der Auswechslung in der Halbzeitpause gegen Wolfsburg seine Nerven nicht mehr im Griff gehabt und sich abschätzig geäußert haben. Nicht zuletzt Mark Uths Rundum-Kritik an seinen Mitspielern und an sich selbst nach dem Abpfiff am Samstagnachmitag rundet das traurige Bild ab, das der Klub derzeit abgibt. Auch Nabil Bentaleb soll bei den Trainingseinheiten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit kleineren Provokationen in Richtung des Trainerteams aufgefallen sein.

Probleme an allen Orten

Als Stambouli am Sonntagvormittag an der turnusmäßigen Videoanalyse teilnehmen wollte, ließ Baum dies offenbar nicht zu und soll den 30-Jährigen wieder nach Hause geschickt haben. Und als es später offenbar noch zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Co-Trainer Naldo und Angreifer Vedad Ibisevic gekommen war und das Training deshalb abgebrochen wurde, war das nur noch die Krönung einer Eskalationsstufe, die in den äußerst unrühmlichen Teil der Vereinshistorie eingehen wird.

All diese Probleme werden eingereiht in eine Führungskrise, die ebenfalls ihresgleichen sucht. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Kaderplaner Michael Reschke, der seit Juni 2019 in drei Transferperioden den derzeitigen Kader nahezu ohne finanzielle Mittel zusammengestellt hatte, vorzeitig beendet wird. Reschke und Sportvorstand Jochen Schneider führten ein professionelles, allerdings kaum harmonisches Verhältnis. "Letztlich hatten wir eine unterschiedliche Auffassung über die sportliche Zukunft des Vereins ", sagte Schneider in einer Vereinsmitteilung.

Gerade in der Frage, wann sich der Klub von Baum-Vorgänger David Wagner trennen sollte, lagen beide diametral auseinander. Reschke wollte eine deutlich frühzeitigere Trennung erwirken, Schneider hielt bis zum zweiten Spieltag der laufenden Saison an Wagner fest.

Schneiders Personalpolitik

Aber auch Schneider steht massiv in der Kritik, weil er seit Monaten in seiner Position als Vorstandsmitglied für Sport und Kommunikation keine Richtung vorgibt und lieber abzutauchen scheint. Hinzu kommen seine äußerst umstrittenen Entscheidungen bei den langfristigen Vertragsverlängerungen etwa von Benjamin Stambouli oder auch Guido Burgstaller, die eher der Förderung der Vereinsfolklore als einer sportlichen Expertise zuzurechnen waren.

Und auch Alexander Jobst, Vorstand für Marketing Vertrieb und Organisation steht in der Kritik beim Aufsichtsrat. Bei Jobst geht es um andere, nicht minder wichtige Themenfelder wie eine Ausgliederung der Profiabteilung, einen vermeintlich schlechten Umgang mit langjährigen Mitarbeitern und Fehler in der Außendarstellung.

Traditionelle Werte gehen verloren

Für die aktiven Schalke-Mitglieder sind dies sehr wichtige Themen, denn außerhalb der aktuellen Führungsgremien nimmt sich die Anhängerschaft als traditionsbewusster Familien-Klub wahr, in dem Werte keine untergeordnete Rolle spielen sollen. Das war nicht zuletzt an den massiven Protesten gegen den ehemaligen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies aufgrund von dessen rassistischen Äußerungen zu sehen.

Spieler gegen Spieler, Profis gegen den Trainer, gehobenes Management gegen mittleres Management, Aufsichtsrat gegen Vorstand, 24 Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg, ein massiver Schuldenberg von deutlich über 200 Millionen Euro - von einem konstruktiven Miteinander kann beim Ruhrgebietsklub schon seit längerer Zeit kein Reden mehr sein. Die Gemengelage erscheint eher als ein "Jeder gegen Jeden". Der FC Schalke 04 ist gerade dabei, sich selber abzuschaffen.