Dass der 18-Jährige in Dortmund gelandet ist, dürfte zum Teil also auch mit Sancho zusammenhängen. Beide sind auch noch in London geboren. Doch dann verlieren sich die Gemeinsamkeiten erst einmal. Denn während Sancho beim FC Watford anfing, lernte Bynoe-Gittens in Reading, westlich von London, das Fußballspielen. In der U6 erzielte er für den Caversham Trents FC satte 70 von 120 Saisontoren. "Ich stand da mit offenem Mund. Ich konnte noch nicht einmal sagen, ob er Rechts- oder Linksfuß ist" , sagte sein erster Trainer Andy Horn den "Ruhr Nachrichten".

In seinem ersten Spiel erzielte Bynoe-Gittens in nur zehn Minuten Spielzeit drei Tore. "Jamie war schnell, ungeheuer sicher in der Ballbehandlung, Wir hatten eine gute Mannschaft, aber jeder konnte auf den ersten Blick sehen: Dieser Junge ist etwas ganz Besonderes. Und da war er erst fünf Jahre alt" , erinnerte sich Horn.

FC Reading statt Arsenal oder Chelsea

Kein Wunder also, dass schon früh Vereine wie der FC Arsenal, der FC Chelsea oder die Queens Park Rangers auf das Talent aufmerksam wurden. Doch Bynoe-Gittens Eltern Sharon und Mike Bynoe-Gittens entschieden sich für den FC Reading. Hier war es, wo Bynoe-Gittens seine technischen Fähigkeiten erlernte. Gewissermaßen auf eigene Faust, denn das Training fand auf dem Kunstrasenplatz seiner Schule statt. "In der Mittagspause liefen da immer 50 von uns herum. Da konnten wir machen, was immer wir wollten: Tricks oder Übersteiger ", sagte Bynoe-Gittens.

Im Alter von 14 Jahren wagte der Sohn eines Cricket-Spielers dann den Sprung zu einem Top-Club und wechselte in die Akademie von Manchester City. "Es war eine leichte Entscheidung", sagte er über den Wechsel. "Ich habe City gewählt, weil sie Spieler wie Brahim Diaz oder Jadon Sancho herausgebracht haben." Während seiner Zeit bei Manchester City debütierte Bynoe-Gittens für die englische U16-Nationalmannschaft und kam auch in der U18 Premier League zum Einsatz.

Wechsel zum BVB nach zwei Jahren in Manchester

Im September 2020, nach nur zwei Jahren in Manchester, folgte dann der Wechsel zum BVB. Weil City Bynoe-Gittens keinen Profivertrag gegeben hatten, ist bei dem Wechsel keine Ablösesumme, sondern lediglich eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von rund 90.000 Euro geflossen.