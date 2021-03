Jung, schnell und beidfüßig

Dabei bringt Jakobs eigentlich alles mit, um die gegnerischen Abwehrreihen in Angst und Schrecken zu versetzen. Jung, schnell und beidfüßig - so könnte eine Kurzbeschreibung des Erftstädters lauten.

Was dem Youngster noch fehlt ist die Effizienz. So führte in dieser Saison bislang keine seiner 48 Flanken zu einem Treffer. Natürlich lag das oft an den Abnehmern, aber auch die Qualität der Hereingaben war überschaubar. " Ich kann nicht zufrieden sein, weil ich mir andere Ziele mit Toren und Vorlagen gesetzt habe ", sagte Jakobs kürzlich selbstkritisch.

Doch davon lässt sich Jakobs nicht unterkriegen. Er bleibt ruhig und stets optimistisch. Schließlich musste er in seiner noch kurzen Profikarriere schon ganz andere Rückschläge wegstecken. So warfen ihn verschiedene Muskelverletzungen immer wieder zurück. Dennoch hat sich der Kölner, der bereits im Alter von zwölf Jahren in die Jugend des Vereins wechselte, durchgebissen. Am 11. Spieltag der vergangenen Saison feierte er sein Bundesliga-Debüt.

Jakobs weckt Begehrlichkeiten

Mittlerweile ist Iso, wie er seit jeher von allen genannt wird, eine wichtige Stütze im Team von Trainer Markus Gisdol. 21 Pflichtspieleinsätze, 18 davon in der Startelf, stehen für Jakobs in der laufenden Saison zu Buche. Es wären sicher bereits noch mehr gewesen, hätten ihm nicht auch in dieser Spielzeit wieder Verletzungsprobleme zu schaffen gemacht.

Umso schöner für den Youngster, dass es aktuell so gut läuft. Seine positive Entwicklung ist dabei auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Neben einigen Bundesligisten sollen sich auch Vereine aus der englischen Premier League schon intensiv mit dem Kölner beschäftigt haben.

Der FC kann aber vergleichsweise entspannt an diese Thematik herangehen, auch wenn man sicherlich weiß, dass man ein solches Talent nicht allzu lange wird halten können. Zum einen ist sein Vertrag erst im Oktober letzten Jahres bis 2024 verlängert worden und zum anderen hängt Jakobs als "Kölscher Jung" am Geißbock-Klub.

Erst Viertelfinale dann Klassenerhalt

Doch das sind Themen, mit denen sich Jakobs aktuell gar nicht beschäftigt. Er will jetzt erstmal mit der U21 ins EM-Viertelfinale. Dafür reicht dem DFB-Nachwuchs am Dienstag gegen Rumänien schon ein Remis. Doch halbe Sachen sind nichts für Jakobs: " Wir gehen auf Sieg ", kündigte der Linksfuß an.

Nach dem Spiel geht es für ihn und Özcan dann zurück nach Köln - hier heißt es Abstiegskampf statt internationaler Duelle. " Wir glauben alle fest an den Klassenerhalt ", bleibt Jakobs trotz der prekären Situation seinem Optimismus treu. Die nächsten wichtigen Punkte für dieses Vorhaben wollen die Geißböcke bereits Ostersamstag beim VfL Wolfsburg sammeln.

Stand: 29.03.2021, 12:23