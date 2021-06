Huntelaar und Kolasinac verlassen Schalke

Schalke 04 geht das Projekt Wiederaufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac an. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt, nachdem man "die derzeit bestehenden Rahmenbedingungen der Kaderplanung und deren Entwicklung erneut intensiv geprüft" habe.