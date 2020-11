In der 53. Minute drückte er eine Ecke von Jadon Sancho mit etwas Glück über die Linie, 18 Minuten später traf er nach Flanke von BVB-Kapitän Marco Reus per Kopf. " Er spielt sehr, sehr gut. Er ist in Topform ", schwärmte Fußball-Lehrer Favre. Nationalspieler Julian Brandt war guter Dinge, dass kein längerer Ausfall droht: " Mats hat gutes Heilfleisch ."

Hummels: " Eine sehr erwachsene Leistung "

Für Hummels, der bereits vor einer Woche beim Derbysieg über Schalke (3:0) getroffen hatte, war es der erste Bundesliga-Doppelpack seit Januar 2010 in Köln. " Wir haben einen seriösen Job gemacht. Es war eine sehr erwachsene Leistung ", kommentierte er das Geduldsspiel beim chancenlosen Aufsteiger. Vor allem was die Defensivarbeit anbetrifft, scheint der eigentlich für seine Offensivpower bekannte BVB auf gutem Weg in das Erwachsenenalter zu sein. Fünf der ersten sechs Ligaspiele gingen ohne Gegentor zu Ende.

Bielefelds Torwart Stefan Ortega hat keine Chance gegen den Kopfball von Mats Hummels (M.).