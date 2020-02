Bayer-Trainer Peter Bosz verzichtete nach dem 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf auf Wechseln in seiner Startelf. Winter-Neuzugang Edmond Tapsoba fehlte im Kader ebenso wie der noch gesperrte Exequiel Palacios.

Diaby stark, Bellarabi im Pech

Wie gewohnt hatte Bayer von Beginn an mehr Ballbesitz, bei den Abschlüssen und Torchancen war die Partie jedoch erstmal ausgeglichen. Moussa Diaby gelang in der 12. Minute nach starker Einzelleistung der Führungstreffer für Bayer. Es ging munter hin und her, bis Andrej Kramaric einen gelungenen Angriff der Kraichgauer mit dem Ausgleichstreffer vollendete (23.).

Auf der anderen Seite touchierte ein Flachschuss von Karim Bellarabi den Außenpfosten des Hoffenheimer Kastens (28.). TSG-Torhüter Philipp Pentke hielt zudem zweimal stark gegen Bellarabi und Kevin Volland. Bayer hatte die besseren und zahlreicheren Chancen, es blieb bis zur Pause aber beim 1:1.