Vor 50 Jahren - Mönchengladbach im "Fußballhimmel"

Sonderausstellung im Vereinsmuseum

Kein Wunder also, dass in Borussias Vereinsmuseum direkt neben dem Stadion die Sonderausstellung "Weisweilers Meisterstück" über die Saison 1969/70 längst vorbereitet ist. Eine Eröffnung mit all den Größen von damals, ob nun Netzer, Wolfgang Kleff, Berti Vogts, Hacki Wimmer oder Herbert Laumen, ist wegen der Corona-Krise jedoch nicht möglich.

Rainer Bonhof und Weisweiler (1970).

Sie alle hätten noch einmal schwärmen können von jener Saison. "Entweder es gibt den Titel - oder ich bin weg" , hatte Weisweiler vor Beginn gesagt und mit Luggi Müller und Klaus-Dieter Sieloff die benötigte Verstärkung für die Abwehr geholt. Der Plan ging auf: Die offensiv ohnehin furiosen Fohlen ließen sich weder von der Auftaktniederlage gegen Schalke noch dem strengen Winter oder gar den drei Pleiten am Stück kurz vor dem Ziel stoppen. Am 30. April war der Titelgewinn perfekt.

Video starten, abbrechen mit Escape Zeigler allein Zuhaus (4) - Die spektakulären 70er-Jahre des Fußballs. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 01:06:34 Std. . Verfügbar bis 19.04.2021. WDR.

Wegweisender Tag

"Die erste Meisterschaft war der Grundstein für alles, was danach gekommen ist. Ohne diesen Tag wäre der Klub nicht das, was er ist" , sagt der inzwischen 75 Jahre alte Netzer. Wie passend, dass die aktuelle Borussia einem Meistercoup so nahe ist wie seit Jahrzehnten nicht. In der Hinrunde führte das Team von Marco Rose sogar lange die Tabelle an, derzeit beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München "nur" sechs Punkte.

Ein erneuter Titel dürfte jedenfalls für manch kuriose Geschichte sorgen. So wie 1970, als wegen der anstehenden Zusammenführung mit dem Nachbarn Rheydt über einen neuen Namen für die Stadt Mönchengladbach nachgedacht wurde. Nach dem 30. April lag ein neuer Vorschlag auf dem Tisch: "Meisterstadt" . Der Zuschlag blieb aber aus...

Video starten, abbrechen mit Escape Unsere Fußballgeschichten. Unser Westen. . 58:14 Min. . UT . Verfügbar bis 11.04.2021. WDR.

sid | Stand: 30.04.2020, 06:00