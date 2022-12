Einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung können die Leverkusenerinnen im ersten Spiel nach der Winterpause im Heimspiel gegen den Vorletzten Werder Bremen machen (05.02.2023, 16 Uhr). Da kann auch Jill Baijings ihre gute Form der Hinrunde mit drei Toren und vier Assists wieder unter Beweis stellen. Die Niederländerin belegt in der Scorerliste einen guten achten Rang.

MSV Duisburg: Nur das letzte Spiel trübt "sensationelles Halbjahr"

Vor dem Team von der Weser rangieren in der Tabelle die anderen drei NRW-Teams - allesamt mit zehn Zählern und damit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Eine Zwischenbilanz, mit der man trotz eines 0:6-Heimdebakels im letzten Spiel des Jahres gegen die SGS Essen vor allem beim MSV Duisburg sehr zufrieden ist.

Dörthe Hoppius bejubelt ihr Tor beim 2:1 gegen Köln.

" Übergeordnet steht trotzdem, dass wir mit zehn Punkten da stehen, was niemand erwartet hat. Wir dürfen trotz aller Tristesse heute jetzt nicht alles schwarz malen ", sagte Teamchef Nico Schneck nach der Partie, um anschließend ein " Riesenlob an meine Mannschaft und das Team für diese Hinrunde " auszusprechen.

So hatten die Duisburgerinnen zuvor mit Siegen bei Turbine Potsdam (3:0) sowie gegen den 1. FC Köln (2:1) und den SV Meppen (1:0) in genau den Spielen jeweils drei Punkte mitgenommen, in denen es zu punkten galt. Das Derby gegen die Essenerinnen bildete da die unrühmliche Ausnahme.