Arminia Bielefeld erkämpft Remis bei der Hertha

Kernkompetenz der Ostwestfalen in dieser Saison ist nunmal eher das Verteidigen als das Toreschießen. Das machten sie bis zur 34. Minute auch recht souverän. Da hatten sie allerdings Glück, dass Jhon Cordoba - nachdem Amos Pieper ihn nicht stoppen konnte - im Strafraum stolperte und den Ball im Fallen nur gegen den Pfosten schoss.

Kellerkinder scheuen zu großes Risiko

Das war die beste Chance des ersten Durchgangs, und nach der Pause wurde es in keinem der beiden Strafräume wesentlich gefährlicher. Mit noch zwei Spieltagen in der Hinterhand scheuten die punktgleichen Kellerkinder zu großes Risiko.

In solchen Situationen sind es gerne mal Standards, die etwas Schwung in so ein verhalten geführtes Abstiegsduell bringen. Dieses Potenzial hatte die Bielefelder Ecke in der 55. Minute. Nur leider köpfte Pieper direkt auf Schwolow, der den Ball im Nachfassen unter Kontrolle bringen konnte.

Ein Remis, das keinem weiterhilft

Beide Teams feuerten anschließend noch Fernschüsse ab. Mehr Torgefahr sprang dabei nicht heraus. Es blieb letztlich bei dem torlosen Unentschieden, das keinem in der Tabelle wirklich weiterhilft, gleichzeitig aber auch keinem der beiden schadet.