Leverkusen hatte erwartungsgemäß von Beginn an mehr Ballbesitz, doch Hertha glich diesen mit einer starken Zweikampfquote wieder aus. Zweimal spielte die Werkself die Berliner Abwehr mit jeweils einem langen Ball aus, was zu den beiden Gäste-Toren in Hälfte eins führte. Zunächst war es Jonathan Tah, der auf diese Kai Havertz freispielte.

Havertz macht zum neunten Mal das 1:0

Der 19-Jährige erzielte mit einem beherzten Schuss und seinem 17. Saisontor die Führung für die Leverkusener. Das Führungstor war bereits der neunte Treffer von Havertz zum 1:0 in dieser Saison - Ligarekord.

Zwei lange Bälle hebeln Hertha-Abwehr aus

Doch nur sechs Minuten später glichen die Hausherren aus. Nach einer Kombination über Vedad Ibisevic und Ondrej Duda gelang Valentino Lazaro das 1:1. Weitere drei Minuten jedoch versuchte es auch Bayers Wendell mit einem langen Ball, und erneut war die Hertha-Defensive ausgehebelt, so dass Lucas Alario zum 2:1 für die Bosz-Elf einschieben konnte (39.).

Zur Halbzeit hatte Bayer also Tabellenplatz vier erobert, da der bisherige Vierte, Borussia Mönchengladbach, zu Hause gegen Borussia Dortmund mit 0:1 zurücklag.

Vorentscheidung in der 54. Spielminute

Und es sollte nicht lange dauern, da konnten sich die Gäste aus dem Rheinland schon recht sicher wähnen. Nach einer Aranguiz-Hereingabe markierte Julian Brandt mit einem sehenswerten Treffer das dritte Bayer-Tor, während zeitgleich Dortmund mit dem 2:0 in Gladbach ebenfalls für eine kleine Vorentscheidung sorgte (beide 54.).

Argentinier Alario trifft dreimal

Bayers Lucas Alario bejubelt seinen Treffer zur 2:1-Führung in Berlin.

Nach Alarios zweitem Treffer (72.) war die Partie entschieden. Der Argentinier setzte kurz vor Schluss mit dem 5:1 sogar noch einen drauf (88.). Die Gäste werden somit in der kommenden Saison in der Champions League spielen.