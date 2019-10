Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Stürmer Rouwen Hennings verlängert. Dies gab die Fortuna am Dienstag (22.10.2019) bekannt, ohne genauere Details zu nennen. Mit fünf Treffern in acht Saisonspielen ist der 32-Jährige bester Torschütze der Düsseldorfer in der laufenden Bundesliga-Saison.

"Sein Stellenwert wird zunehmen"

"Rouwen ist ein unumstrittener Führungsspieler, dessen Stellenwert innerhalb der Mannschaft in den nächsten Jahren noch zunehmen wird ", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Auch Trainer Friedhelm Funkel ist froh, dass sein Torjäger an Bord bleibt. "Ich habe mir gewünscht, dass er bleibt", sagte der Coach.

Hennings selbst meinte zu der Weiterbeschäftigung: " Fortuna Düsseldorf spielt in meiner Karriere als Fußballer eine entscheidende Rolle. Ich verspüre großes Vertrauen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass mein gemeinsamer Weg mit der Fortuna noch lange nicht am Ende ist ."

Hennings war 2016 zunächst auf Leihbasis vom FC Burnley nach Düsseldorf gekommen und hatte mit der Fortuna 2018 die Rückkehr in die Bundesliga geschafft.

Video starten, abbrechen mit Escape Rouwen Hennings schießt Tor des Monats mit der Hacke. Sportschau. . 00:31 Min. . Verfügbar bis 21.09.2069. Das Erste.

sid/dpa | Stand: 22.10.2019, 11:45