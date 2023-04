Es war eine Ankündigung, die selbst den 3:1-Erfolg in Hoffenheim in den Hintergrund rücken ließ: Jonas Hector wird seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln nicht verlängern und den Verein im Sommer verlassen. Mit 32 Jahren hängt der Abwehrspieler seine Fußballschuhe an den Nagel.