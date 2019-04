Gladbach und Hecking trennen sich im Sommer

Paukenschlag bei Borussia Mönchengladbach: Dieter Hecking, in der Hinrunde noch gefeierter Trainer der "Fohlen", hört zum Saisonende auf.

Das teilte der Fußball-Bundesligist über seine Webseite am Dienstag (02.04.2019) mit. Der Verein wolle mit einem neuen Cheftrainer in die Saison gehen. Weitere Informationen will der Verein bei einer Pressekonferenz am Nachmittag geben.

Vertrag bis 2020

Die Borussia hatte nach der Hinrunde Platz drei der Bundesliga belegt. Als BVB-Jäger war Hecking mit einem neuen Vertrag bis 2020 belohnt worden.

Schwache Ergebnisse in der Rückrunde

In der Rückrunde konnten die Gladbacher nur noch selten überzeugen. Aus zehn Spielen holten die Fohlen nur noch 14 Zähler und rutschten auf den fünften Tabellenrang ab.

Zuletzt hatte die Hecking-Elf bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf schon nach 12 Minuten 0:3 hinten gelegen.

"Ich stelle mich vor die Mannschaft, wo ich kann. Aber heute bin ich zum ersten Mal mit diesen 45 Minuten überhaupt nicht einverstanden" , sagte Hecking anschließend. Zur frühen Auswechslung von Thorang Hazard sagte der Trainer: "Ich hätte zu dem Zeitpunkt zehn Spieler auswechseln können."

Hecking über Hazard: "Auswechslung zwingend erforderlich".

Auch Sportdirektor Max Eberl gab nach Schlusspfiff an, das Team habe "paralysiert" gewirkt.