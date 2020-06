Havertz beim Topspiel im Fokus

Havertz vertraglich bis 2022 gebunden

So wurde kurz vor dem Topspiel von der Bild darüber berichtet, dass Real Madrid ein erstes Angebot abgegeben habe. Von 80 Millionen Euro und einer einjährigen Leihe war die Rede. Bayer soll diese Offerte abgelehnt haben. Dennoch scheint es ein Vorgeschmack auf den Schlagabtausch auf dem sommerlichen Transfermarkt zu sein.

Denn neben Madrid soll unter anderem auch Leverkusens kommender Gegner, Bayern München, Interesse an Havertz haben. "Es gibt wenig Trainer, die etwas dagegen hätten, wenn Kai in ihrer Mannschaft spielen würde. Da würde ich mich anschließen" , sagte Münchens Coach Hansi Flick vor der Partie. Bayer selbst dürfte relativ gelassen bleiben: Havertz ist bis 2022 an den Verein gebunden. Unter 100 Millionen wollen die Verantwortlichen ihren Jungstar nicht abgeben.

In der Hinrunde außer Form

Fraglich ist, ob die interessierten Klubs nach den durch Corona verursachten Einnahmeverlusten bereit sind, so viel Geld in einen jüngeren Spieler zu investieren. Denn trotz allen Talents unterliegen junge Spieler Formschwankungen - das ist beim Ersatz-Kapitän der Bayer-Elf nicht anders. In der Hinrunde verzeichnete Havertz nur drei Torbeteiligungen. Zu wenig für einen Spieler mit seinen Fähigkeiten.

Seit Rückrundenbeginn zeigt Havertz wieder, wie gut er sein kann: Neun Treffer und vier Vorlagen gelangen ihm seitdem. Rechtzeitig vor dem Topspiel ist Havertz also in blendender Verfassung und bereit gegen die Bayern vorzuführen, weshalb sie ihn verpflichten sollten.