Trotz Corona-Auflagen: Schalke-Profi Harit besucht Shisha-Bar

Offensivspieler Amine Harit vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist mit einem nächtlichen Besuch einer Shisha-Bar negativ in die Schlagzeilen geraten. Trotz der derzeitigen Corona-Situation hielt sich der 22 Jahre alte Marokkaner Donnerstagnacht (19.03.2020) gegen 1.30 Uhr in der "Buddy Bar" in Essen auf. Das bestätigte der Verein inzwischen.

Sportvorstand Schneider bestätigt den Vorfall

"Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm Zuhause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen" , bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider einen Bericht der "Bild"-Zeitung. "Ich habe ihm nochmal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt. In dieser schlimmen Krisensituation sind Dinge, die gestern noch normal waren, heute nicht mehr zu tolerieren. Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen."

Anwohner hatten die Polizei informiert, dass das Lokal trotz der derzeitigen Corona-Vorschriften zu später Stunde noch immer geöffnet war. Bei der Kontrolle hätten die Beamten neben dem Personal zehn weitere Personen angetroffen - unter anderem Harit. Laut "Bild"-Zeitung sollen alle Gäste mit einer mündlichen Verwarnung davon gekommen sein.

Stand: 21.03.2020, 09:59