Das große Tauziehen um Hakimis Zukunft

Dortmund besitzt "Matching-Right"

Jedoch sind die Leistungen des 21-Jährigen nicht nur in Madrid und Dortmund aufgefallen. Quasi jede Woche kommt ein neuer Klub in der Gerüchteküche mit angeblichem Interesse dazu. Es liest sich wie das "who is who" des europäischen Spitzenfußballs: Juventus Turin, FC Chelsea, PSG oder auch der FC Bayern München.

Gemäß dem unwahscheinlichen Falle Real Madrid ließe sich doch von einem Verkauf Hakimis überzeugen, besitzt der BVB ein sogenennates "Matching-Right". Das bedeutet, die Dortmunder müssen über ein Angebot von einem anderen Klub an Real informiert werden und dürfen mit diesem gleichziehen. Allerdings haben die Schwarz-Gelben ihre Transferaktivitäten aufgrund der Coronakrise vorerst eingestellt - und könnten danach für Hakimi zu spät dran sein.

Hakimi: "Will Spielpraxis, egal wo"

Bei all dem Geschacher um das Jungtalent, bleibt natürlich noch zu berücksichtigen, was Hakimi selbst möchte. Der sagte kürzlich in einer spanischen Talkshow: "Ich will mich weiterentwickeln und weiterhin Spielpraxis sammeln. Wenn ich sie bei Madrid bekomme, freut es mich. Sonst halt woanders."

Gleichzeitig betonte er auch, er habe "keinen Kontakt" seit seinem Abgang mit Madrid gehabt und über eine Vertragsverlängerung sei mit ihm nicht gesprochen worden. Immerhin: ein Funken Hoffnung für Dortmund.

Video starten, abbrechen mit Escape Vier Optionen - so könnte die Bundesliga-Saison enden. Sportschau. . 03:52 Min. . Verfügbar bis 12.03.2021. Das Erste.

Stand: 05.04.2020, 12:05