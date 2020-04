Sein Ex-Coach beim norwegischen Erstligisten und amtierenden Meister Molde FK habe ihm in den frühen Tagen seiner Karriere zwei ganz einfache Dinge beigebracht, als es vor dem Tor bei ihm gerade nicht stimmte, sagte Haaland in einer am Dienstagabend (07.04.2020) ausgestrahlten Sendung von "Eurosport Norwegen".

Das Tor nicht zerstören zu wollen

Dortmunds Erling Haaland in Aktion

Im Abschlusstraining vor einem Spiel gegen Brann im Juli 2018 habe Solskjaer ihm geraten, zum einen nicht zum Ball zu hetzen und zum anderen " das Tor und den Keeper nicht zerstören " zu wollen, sagte der 19 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund. Das sei ihm im Anschluss nicht mehr aus dem Kopf gegangen, er habe deshalb verstärkt daran gearbeitet.

" Wendepunkt meiner Karriere "

Die Tipps waren offenbar nicht allzu schlecht: In der Begegnung gegen Brann erzielte der damals 17-jährige Haaland vier Tore innerhalb von knapp 20 Minuten - laut eigenen Angaben war das für den jungen Norweger " eine Art Wendepunkt meiner Karriere ". Und Haaland sagt heute über Solskjaer, den derzeitigen Coach von Manchester United: " Er hat mir viel dabei beigebracht, ruhig zu sein. "

Video starten, abbrechen mit Escape Broich und Polenz: Stabilität und Haaland - so funktioniert der neue BVB. Sportschau. . 08:24 Min. . Verfügbar bis 09.03.2021. Das Erste.

dpa | Stand: 08.04.2020, 11:59