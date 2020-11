Haaland ist nicht nur schnell, er ist auch geschickt. Und das bei einem stämmigen, fast zwei Meter großen Körper. "Ihm zuzuschauen, mit seiner Dynamik, seinem Torriecher, ist sensationell. Er schießt sehr, sehr wichtige Tore ", schwärmte Kollege Julian Brandt nach dem Spiel.

Bei seinem ersten Tor bewies Haaland ein gutes Stellungsspiel, bei den Treffern zum 2:1 und 5:2 zeigte sich Haalands herausragende Schusstechnik und seine Abschlussstärke. " Das erste Tor war sehr schön ", erklärte Haaland nach dem Spiel bei DAZN. " Auch das Zweite war schön. Eigentlich waren alle sehr schön. "

So oft traf keiner

Moukoko kommt für Haaland ins Spiel.

Nun kommt Erling Haaland schon auf 23 Bundesliga-Tore für Borussia Dortmund. Keinem anderen Bundesliga-Spieler gelangen in seinen ersten 22 Spielen so viele Treffer. Kein Wunder, dass der Norweger erst vor Kurzem zum "Golden Boy 2020" gekürt worden ist, also zum besten Nachwuchsspieler.

Gut möglich, dass bald auch Youssoufa Moukoko diesen Award gewinnt. "Als ich so alt war wie Moukoko, war ich nicht so gut, wie er es jetzt ist ", erklärte Haaland. " Er ist das größte Talent in der Welt. Er hat eine tolle Karriere vor sich. " Trotzdem: Youssoufa Moukoko wird sich gedulden müssen. An Erling Haaland führt aktuell kein Weg vorbei.

Stand: 22.11.2020, 11:54