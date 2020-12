Zunächst hatten die "Bild" und die "Ruhr Nachrichten" darüber berichtet, der Verein bestätigte die Personalie am Abend zunächst noch nicht. Gross war in den letzten sechs Jahren in Saudi-Arabien für Al-Ahli Dschidda und in Ägypten für Zamalek SC aus Kairo tätig.

Sollte die Vertragsunterzeichnung am Samstag erfolgen, könnte Gross schon am Montag als Nachfolger von Interimslösung Huub Stevens das Training leiten. Der frühere Coach des VfB Stuttgart (2009 - 2010) wäre bereits der vierte Trainer des in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten.