Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hat Vorbehalte gegen die von der Deutschen Fußball Liga geplanten Geisterspiele. "Stand jetzt hätte ich große Bedenken, es zuzulassen, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die Regeln, die im Augenblick gelten, dann auch tatsächlich eingehalten werden. Das kann ich im Augenblick noch nicht erkennen" , sagte der CDU-Politiker am Freitag (24.04.2020) in einem WDR2-Interview.

Verstöße gegen Versammlungsverbot zu erwarten?

Reiners äußerte die Sorge, dass sich Fußball-Fans bei Geisterspielen vor dem Stadion versammeln könnten und damit gegen das Versammlungsverbot in der Corona-Krise verstoßen würden. "Wir haben in Mönchengladbach die Erfahrung gemacht, dass sich mehrere Hundert Zuschauer vor dem Stadion auch durchaus dicht gedrängt versammelt haben. Und das ist ein Problem" , sagte er mit Bezug auf die Vorkommnisse beim ersten Geisterspiel der Bundesliga-Historie am 11. März zwischen der heimischen Borussia und dem 1. FC Köln.

Video starten, abbrechen mit Escape Fan-Ansammlungen vor den Stadien? Seifert: "Clubs sind gefordert". Sportschau. . 01:42 Min. . Verfügbar bis 23.04.2021. Das Erste.

"Ich erwarte von der DFL, aber auch von den einzelnen Klubs deutlich mehr in der Frage, was kann man tun, um Gesundheitsschutz auch außerhalb des Zauns rund ums Stadion zu gewährleisten. Ich bin sehr sicher, dass das innerhalb des Zauns sehr, sehr gut gelingen wird", sagte Oberbürgermeister Reiners.

Stand: 24.04.2020, 13:25