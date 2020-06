Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um einen Champions-League-Platz vorgelegt. Durch einen 3:0-Erfolg am Dienstagabend (16.06.2020) gegen den VfL Wolfsburg ist die Elf von Trainer Marco Rose zunächst wieder an Bayer Leverkusen vorbeigezogen und belegt nun den begehrten vierten Rang.

Dabei standen die Gladbacher gegen die Niedersachsen schon etwas unter Druck. Nicht nur, dass die Fohlen zuvor erstmals in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge kassiert hatten, sie waren auch personell arg gebeutelt. Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls der beiden Topscorer Alassane Plea und Marcus Thuram feierte Ibrahima Traoré gegen den VfL sein Startelf-Debüt in dieser Saison.