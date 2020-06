Kampf um die Königsklasse: Eberl gibt Druck an Leverkusen ab

Durch die Niederlagen in Freiburg und München ist Borussia Mönchengladbach aus den Champions-League-Plätzen gefallen. Daher gab Trainer Marco Rose vor dem Spiel am Dienstag (16.06.2020) gegen den VfL Wolfsburg ein klares Ziel aus: " Es kommt jetzt nicht mehr aufs Schönspielen an. Wir wollen das Maximum herausholen. " Derzeit belegt Bayer Leverkusen mit einem Punkt Vorsprung auf die Borussia den begehrten vierten Platz.

Thuram und Plea fallen aus

Erschwert wird die Aufholjagd allerdings durch die personelle Notlage. Die Torjäger Marcus Thuram und Alassane Plea fallen aus. Thuram hatte sich in München am Knöchel verletzt, Plea zog sich im Training eine Muskelverletzung an den Adduktoren zu. Zudem fehlen weiterhin Tobias Strobl, Denis Zakaria, Raffael und Fabian Johnson. Ramy Bensebaini steht gelb-gesperrt nicht zur Verfügung.