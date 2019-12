Gladbach hat bisher eine außergewöhnliche Hinrunde gespielt. Es ist schon jetzt die drittbeste in der Geschichte des Vereins. Nach 16 Spielen steht Gladbach mit 34 Punkten auf Platz 2 in der Tabelle - punktlgeich mit Tabellenführer Leipzig.

Stindl: "Werfen alles rein"

Gegen die Berliner könnten sich die Fohlen mit der Herbstmeisterschaft belohnen. Gladbachs Trainer Rose fordert von seinen Spielern deshalb vollen Einsatz: "Jetzt müssen wir in Berlin noch einmal alle Kräfte mobilisieren und die in der Bundesliga herausragende Runde für uns krönen." Das scheint bei den Spielern angekommen zu sein. "Wir werfen noch einmal alles rein und schauen, was am Ende bei rauskommt.", erklärte Kapitän Lars Stindl.