Borussia Mönchengladbachs Vizepräsident Söllner verstorben

Die Borussia gab am Donnerstagabend (09.12.2021) an, der 79-Jährige sei am Morgen verstorben. "In Siegfried Söllner verlieren wir einen guten Freund und wertvollen Menschen. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen" , hieß es weiter in der Mitteilung.

Erst Mitte Juli 2021 hatte Gladbachs Aufsichtsrat Vize-Präsident Söllner und die anderen Präsidiumsmitglieder Rolf Königs (Präsident), Rainer Bonhof (Vizepräsident) und Hans Meyer bis 2024 im Amt bestätigt.

red | Stand: 09.12.2021, 16:40