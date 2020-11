Sachlich, nüchtern, besonnen. Florian Neuhaus weiß genau, dass ihm momentan beinahe alles gelingt, ohne dabei überheblich zu wirken. Nach dem 4:1-Sieg über den FC Schalke 04 blickte er am Sportschau-Mikro auf seinen Treffer zurück: "Wenn man einen Lauf hat, dann gehen auch solche Dinger rein, wenn drei [Gegenspieler, d. Red.] auf der Linie stehen."

Ein Lauf hat per Definition immer auch irgendwann ein Ende. Allerdings gibt Neuhaus' konstante Entwicklung Anlass zur Annahme, dass sich dieses Leistungsniveau beim 23-Jährigen gerade verfestigt. Es ist also weniger ein Lauf, als der nächste Entwicklungsschritt auf dem Weg zum Anführer Nummer eins im Gladbacher Mittelfeld.

Kramer, Zakaria und Neuhaus: die Qual der Wahl

Trainer Marco Rose kommt am Neu-Nationalspieler aktuell nicht vorbei. Nur der Mann an seiner Seite wechselt: Am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Augsburg und beim 4:0 über Donezk in der Champions League spielte Christoph Kramer von Beginn an, beim 4:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstag stand der wieder einsatzfähige Denis Zakaria in der Startaufstellung. Neuhaus spielte in allen drei Partien von Beginn an.