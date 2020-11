"Der entscheidende Unterschied zu Bremen ist, dass das dortige Gesundheitsamt gesagt hat, dass die Spieler, die in Risikogebieten waren, danach in Quarantäne müssen ", sagte Gladbachs Manager Max Eberl am Freitag: "Bei uns müssen die Spieler das nicht, wenn alles eingehalten wird, was die Blase betrifft. Deshalb gibt es bei uns die Entscheidung dass die Nationalspieler fahren dürfen." Werder Bremen wird wie Arminia Bielefeld seinen Spielern die Reise zu den Nationalteams nicht erlauben.