Schwarzer Abend für Gladbachs linke Seite

Gladbacher Zweikampfführung mangelhaft

Denn quasi die gesamten ersten 45 Minuten zeigte die Fohlen-Elf die bisher wohl schlechteste Leistung, seit Daniel Farke im Sommer als Trainer kam. Eigentlich war die Fußball-Welt in Mönchengladbach vor dem Auswärtsspiel komplett in Ordnung. Eine Niederlage gegen Mainz stand bisher zu Buche - ärgerlich, aber nicht weiter tragisch.

In Bremen jedoch spielte das Team nicht, als hätte es seitdem zumeist überzeugt. Vor allem defensiv erlaubten sich die Borussen im ersten Durchgang zu viele Fehler - und ließen insbesondere bei den Gegentoren jegliche Zweikampfführung vermissen. So durfte sich Bremen vor dem 1:0 den Ball zur Flanke fast schon zurechtlegen. Vor dem 2:0 schaffte es kein Borusse bei etlichen Stationen irgendwie in das Duell "Mann gegen Mann". "Wir waren die ersten 15 Minuten quasi gar nicht anwesend, haben keine Zweikämpfe geführt" , erklärte Torwart Yann Sommer bei Sky.