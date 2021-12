Große Vereine mit Interesse an Ginter und Zakaria?

Andererseits hat der Sportdirektor in den letzten 13 Jahren gezeigt, dass er Abgänge kompensieren und neue Spieler am Niederrhein zu Leistungsträgern und höheren Marktwerten entwickeln konnte. Die beiden Abwanderer sind das beste Beispiel dafür.

Aus Ginters und Zakarias Sicht dürfte der Wechsel im Sommer ziemlich sicher ein sportlicher Fortschritt zur aktuellen Situation in Gladbach sein. Sie können sich voraussichtlich international präsentieren - die Borussia steht momentan nur auf Rang 14. Als neue Arbeitgeber werden allerhand europäische Schwergewichte gehandelt: An Ginter sollen beispielsweise Borussia Dortmund, der FC Barcelona, Atletico Madrid und Inter Mailand interessiert sein. Bei Zakaria soll ebenfalls der BVB seine Fühler ausgestreckt haben, dazu Juventus Turin oder der AS Rom.