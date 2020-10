Beide haben ihre neuen Clubs seit dem vergangenen Jahr aufgepeppt und in die Champions League geführt, wo sie in dieser Woche allerdings ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Am Samstag (18.30 Uhr) treffen sie nun im Top-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig aufeinander.

Die Konkurrenz ist auf die beiden erfolgreichen Vertreter der neuen Trainer-Generation längst aufmerksam geworden. RB-Coach Nagelsmann, der schon vor seinem Wechsel von Hoffenheim nach Leipzig viele Begehrlichkeiten geweckt hatte, steht mit seinem Team in der Liga unbesiegt auf Rang eins, musste aber in der Champions League eine ungewohnt deftige 0:5-Pleite bei Manchester United hinnehmen. Da habe man Lehrgeld zahlen müssen, befand der 33-Jährige, der mit seinen Teams selten so hoch verliert.