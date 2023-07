Gladbach verstärkt sich mit Maximilian Wöber

Der 25 Jahre alte Verteidiger Maximilian Wöber war erst im Januar für zwölf Millionen Euro von RB Salzburg nach Leeds gewechselt, Gladbach profitiert wie schon Eintracht Frankfurt bei Robin Koch von einer speziellen Vertragsklausel des Spielers beim Premier-League-Absteiger. Das teilte der Klub am Montag (31.7.2023) mit.

"Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun" , sagt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Wöber meinte: "Borussia ist ein absoluter Traditionsverein, der für mich immer sehr interessant war und dem ich gerne zugeschaut habe – auch weil hier viele Österreicher gespielt haben."

Mit 19 Jahren ins Ausland

Wöber, der auf der linken Seite wie in der Innenverteidigung spielen kann, war mit 19 von Rapid Wien ins Ausland gewechselt. In der Folge spielte er bei Ajax Amsterdam und beim FC Sevilla, ehe er zu Salzburg in die Heimat zurückkehrte. Für Österreichs Nationalteam kam Wöber 16 Mal zum Einsatz.