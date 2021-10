Wie Trainer Adi Hütter am Donnerstag (14.10.2021) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart erklärte, habe sich der 30-jährige Kramer am Dienstag im Training eine "stärkere Zerrung" zugezogen: "Er wird sicherlich ein paar Wochen ausfallen."

Zudem setze Ramy Bensebaini seine Reha in Mönchengladbach fort. Zuvor musste der Algerier zur Nationalmannschaft reisen, obwohl er dort nicht eingesetzt werden konnte. "Darüber waren wir natürlich nicht glücklich", sagte Borussia-Trainer Hütter.