Entscheidung über Mönchengladbach gegen Köln am Dienstag

Eine Entscheidung über die Austragung des rheinischen Fußball-Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch wird erst am Dienstag (10.03.2020) fallen. Dies sagte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach. "Die Situation ist völlig offen" , betonte er. Aufgrund des Coronavirus wird derzeit über die Austragung der Partie als "Geisterspiel" oder eine komplette Absage diskutiert.

FC-Sportchef Heldt fehlt "klare Ansage"

Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln hat in der Diskussion um Spielabsagen oder Geisterspiele wegen des neuartigen Coronavirus einen uneinheitlichen Kurs kritisiert. "Ich finde den Umgang mit dem Coronavirus konsequent inkonsequent" , sagte Heldt auf der Pressekonferenz vor dem Derby: "Manche Spiele finden statt, andere nicht. Ich würde mir wünschen, dass es eine klare Ansage gibt."

Video starten, abbrechen mit Escape Heldt: "Konsequent inkonsequent". Sportschau. . 00:49 Min. . Verfügbar bis 09.03.2021. Das Erste.

In Bezug auf die mögliche Spielabsage sagte Trainer Markus Gisdol: "Man setzt sich damit auseinander, aber sportlich dürfen diese Nebenerscheinungen keine Rolle spielen. Es ist eine besondere Situation für alle." Beim Gegner in Mönchengladbach hat man unabhängig von der Entscheidung über die Partie am Mittwoch neue Verhaltensregeln eingeführt. So findet das Training der Fohlen-Elf bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Ministerpräsident Laschet will Empfehlung umsetzen

Am vergangenen Samstag war der Westschlager zwischen Gladbach und Borussia Dortmund noch ohne größere Einschränkung ausgetragen worden. Lediglich Fans aus der Coronavirus-Risikoregion Heinsberg waren gebeten worden, von einem Besuch im Borussia-Park Abstand zu nehmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Sonntag die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern empfohlen.

"Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen" , hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" gesagt.

red/sid/dpa | Stand: 09.03.2020, 12:48