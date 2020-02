Gladbach - Pléa-Rot im Topspiel sorgt für Diskussionen

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl schimpfte, die Spieler dürften nicht zu "Zinnsoldaten" werden, "die nur auf dem Platz zu funktionieren haben". Gladbach-Spieler Jonas Hofmann monierte fehlendes "Fingerspitzengefühl" bei Stieler, und selbst RB-Trainer Julian Nagelsmann teilte die Sicht des Gegners: "Die Gelb-Rote Karte hätte ich nicht zwingend gegeben."

Regel-Auslegung durch DFB angepasst

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte vor dem Rückrundenstart die Klubs informiert, dass Unsportlichkeiten wie abwertende Gesten mit einer Gelben Karte geahndet werden können. Dies sei eine bestehende Regel, die konsequenter verfolgt werde, hieß es. Hintergrund ist, dass die Bundesliga-Spieler keine schlechten Vorbilder für den Amateurfußball abgeben sollen, wo Schiedsrichter einen schweren Stand haben.

Darauf bezog sich auch Stieler, der seine Entscheidung verteidigte: "Wir müssen ein Zeichen setzen", sagte er. Er sprach von einer "Respektlosigkeit" Pléas, die "so nicht mehr akzeptabel" sei.

Den Akteuren attestierte Stieler generell ein "erlerntes Verhalten", es sei ein bisschen wie bei schlechten Gewohnheiten: "Ich hoffe sehr, dass schnellstmöglich ein Umdenken stattfinden wird."

Auch in den Sozialen Medien wurde kontrovers über die Gelb-Rote Karte diskutiert. Der DFB stärkte dem Referee den Rücken: "Wir haben eine klare Linie zum Vorgehen gegen Unsportlichkeiten im Vorfeld der Rückrunde definiert und kommuniziert. Beiden Gelben Karten gegen Pléa lagen klare Unsportlichkeiten zugrunde", sagte Peter Sippel, Leiter Training und Qualifizierung im DFB, am Sonntag in einer Verbandsmitteilung.

Gladbach-Trainer Marco Rose, der nach der Szene selbst Gelb, wehrte sich indes dagegen, dass Bundesliga-Akteure dafür verantwortlich gemacht würden, "dass in unteren Ligen Leute geschlagen werden. Wir schlagen niemanden", sagte Rose. "Wir sind einfach emotional. Manchmal ist das zu viel, dafür werden wir auch bestraft."

Stand: 02.02.2020, 12:45