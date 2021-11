Lockerer Gladbach-Sieg gegen harmlose Fürther

Gladbach nutzt Löcher in der Fürther Abwehr

Agierten die Fürther bis dahin zumindest noch mutig, war ihnen nun der Schreck deutlich anzumerken. Nach vorne ging bei den Kleeblättern kaum etwas und auch in der Defensive präsentierten sie sich viel zu löchrig. So hatte Gladbach auch in der Folge weitere hochprozentige Möglichkeiten, die im Fall von Lars Stindl (36.) der Pfosten und beim Schuss von Alessane Plea (41.) die Fingerspitzen von Funk vereitelten.