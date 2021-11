Aber am Freitagabend (05.11.2021) beim 1:1 gegen Mainz 05 blitzten diese Neuhaus-Momente zwischendurch wieder auf. Die Kurz- und Tiefenpässe kamen an (Quote: 87 Prozent), außerdem reagierte der 24-Jährige bei seinem Abstauber-Treffer zum 1:0 in der Manier eines echten Torjägers.