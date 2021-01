Der Klub hatte den 23-Jährigen als Vorsichtsmaßnahme aus dem Kader für das Spiel am Dienstagabend gestrichen, weil er am Wochenende gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben soll und nach Mitteilung der Polizei unter dem Verdacht steht, in Essen an einer Party teilgenommen zu haben.

Trainer sieht keinen Anlass für weitere Suspendierung

Embolo bestritt eine Teilnahme an der Party. Borussias Trainer Marco Rose sieht für eine weitere Suspendierung im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag keine Veranlassung. "Breel ist gegen den BVB dabei", sagte der Coach.