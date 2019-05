Borussia Dortmund hat am letzten Spieltag Borussia Mönchengladbach mit 2:0 besiegt. Freuen konnte sich darüer aber niemand so richtig. Gladbach verspielte durch die Niederlage am Samstag (18.05.2019) noch die Champions-League-Teilnahme. Der BVB steht trotz des Erfolgs ohne Titel da, weil auch die Bayern ihr Spiel gewannen.

Jadon Sancho (45.) und Marco Reus (54.) hielten mit ihren Toren die Hoffnungen auf den neunten Meistertitel des BVB am Leben. Am Ende aber herrschte Enttäuschung. Im Dezember hatte Dortmund die Fußball-Bundesliga noch mit neun Punkten Vorsprung angeführt, nun musste man doch wieder den Bayern den Vortritt lassen.

Gladbach besser, Dortmund trifft

Die Gäste agierten zögerlich und wirkten nervös. Auch die Rückkehr von Kapitän Marco Reus nach Rotsperre brachte anfangs nicht die gewünschte Sicherheit. Gladbach begann nach der bereits feststehenden Europacup-Qualifikation selbstbewusst und war der Führung näher. Ibrahima Traore hatte mit seinem sehenswerten Schlenzer an die Latte Pech (12.), und auch ein Distanzschuss des Ex-Dortmunders Jonas Hofmann verfehlte das Ziel nur knapp (14.).

Kurz vor der Halbzeit ging Dortmund dann aber doch in Führung - nach langer Diskussion und Videobeweis. Sancho traf nach Flanke von Reus. Die Gladbacher hatten moniert, dass der Ball vorher im Toraus gewesen sein soll.

Mit der Führung im Rücken trat der BVB selbstbewusster auf und suchte die Entscheidung. Nachdem Reus zunächst noch an Sommer scheiterte (52.), machte es der BVB-Kapitän zwei Minuten später besser und erhöhte nach Vorlage von Christian Pulisic aus kurzer Distanz.

Gladbachs schwarze Heimserie

Gladbach blieb auch im achten Heimspiel in Serie ohne Sieg. Immerhin verabschiedete sich der im Sommer scheidende Trainer Dieter Hecking mit der Europa-League-Teilnahme.