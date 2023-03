"Wir werden um jeden Platz in der Tabelle kämpfen, jeder Punkt ist wichtig" - was sich von Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke vor dem Spiel am Freitag gegen Bremen anhört wie eine übliche Parole im Profifußball, entspricht auf den ersten Blick eher nicht der Situation des Bundesligisten vom Niederrhein. Die "Fohlen" liegen derzeit auf Platz zehn, sind zehn Punkte vom sicheren Europapokal-Platz sechs entfernt. Genauso viele sind es nach unten auf den ersten direkten Abstiegsplatz.