Die Erinnerungen an zurückliegende Fußball-Feiertage sind noch immer frisch. Umso grauer wirkt die Gegenwart nun bei Borussia Mönchengladbach. Im März 2021 trafen die "Fohlen" in der Champions League noch auf Manchester City, wähnten sich auf dem Sprung in die europäische Spitze und träumte von Titeln.

Ein Jahr später geht es am Freitag (18.03.2022, 20.30 Uhr) beim VfL Bochum um Punkte für den Bundesliga-Klassenerhalt. Erinnerungen werden wach an die Relegation 2011, erstmals seit diesem Meileinstein für den folgenden Gladbacher Aufschwung tritt die Borussia wieder auswärts beim VfL an. Und der Blick in die Zukunft ist ungewiss.